Winkeldief riskeert zwaardere boete omdat hij cocaïne op zak had Wouter Spillebeen

07 februari 2020

16u35 0 Gent Een 46-jarige Gentenaar riskeert een celstraf van vier maanden nadat hij betrapt werd toen hij een koptelefoon wilde stelen uit de Fnac in de Veldstraat. Daarenboven had de man ook nog eens een doosje met tien gram cocaïne bij.

In augustus 2018 merkte de winkeldetective in de Fnac op dat de beklaagde in de afdeling hoofdtelefoons stond te prutsen aan verpakkingen. Hij haalde een koptelefoon uit de doos en wilde ermee naar buiten wandelen zonder te betalen toen hij werd tegengehouden. De man besefte dat ontkennen weinig zin had en gaf toe dat hij een diefstal wilde plegen. Toen de politie erbij geroepen werd, bleek hij ook nog eens tien gram cocaïne bij te hebben.

“Op het moment van de feiten was mijn cliënt dakloos en zat hij in een slechte periode”, volgens zijn advocaat. “Nu gaat het beter met hem.” “Ik deed in die tijd soms domme dingen, uit lompigheid”, zei de beklaagde. “Die cocaïne had ik gekregen, ik ben er niet aan verslaafd. Voor de winkeldiefstal vorderde de procureur een celstraf van vier maanden en een boete van 400 euro. Op het bezit van cocaïne vorderde de procureur drie maanden cel en de minimumboete van 8.000 euro. De beklaagde vraagt een werkstraf. Op 28 februari spreekt de rechter een vonnis uit.