Wim Claeys doet een volle Sint-Pieterskerk in 't Gents zingen Sabine Van Damme

28 november 2019

17u43 0 Gent Het is de Week van het Gents, en dat hebben de Gentse schoolkinderen geweten. Een hele hoop kinderen trok vandaag naar de Sint-Pieterskerk voor een groot, Gents meezingfeest.

Volkszanger Wim Claeys was vooraf al langsgegaan op verschillende scholen, om de kinderen Gentse liedjes aan te leren. Daardoor was het ook vandaag makkelijk voor de aanwezige kinderen om uit volle borst mee te doen, in 't Gents. Omdat het thema van deze editie van de Week van 't Gents ‘Pierke’ is, was ook Luk De Bruycker, alias Pierke Pierlala, aanwezig. Op 3 december is er nog een editie van het meezingfeest, en zal de kerk opnieuw vol jong volk zitten.