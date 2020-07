Wim Claeys brengt Gentse Feesten aan huis Jill Dhondt Sabine Van Damme

22 juli 2020

17u54 0 Gent Geen volgepropte pleinen en zwetende massa’s dit jaar? Dan maar Gentse Feesten aan huis. Wim Claeys gaat tien dagen lang op een andere locatie een ander lied zingen. Twee zingende zussen en een koorknaap zorgen voor extra ambiance.

Wim Claeys brengt de sfeer van de Gentse Feesten dit jaar aan huis. Op de zesde dag ging hij met de zingende zussen Ahanna en Kalinka Verschraegen en de jonge William uit zijn kinderkoor op stap in de Dampoort. In een cité in de Wasstraat hield de bende halt om ‘De Neuzenoorlog’ in volle borst te zingen. Kort maar zeker krachtig: een tiental toeschouwers klapten en zongen gretig mee.