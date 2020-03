Wim Claeys brengt elke dag een kleine Gentse onlinezangstonde, en op vrijdag een heel onlineconcert Sabine Van Damme

24 maart 2020

17u53 0 Gent Je kan Gentse zangers in hun kot steken, maar je krijgt ze daarmee niet stil. De volkstroubadour Wim Claeys bijvoorbeeld geeft elke avond om 20.10 uur een live concertje in zijn huiskamer, en iedereen is daar welkom. Online uiteraard. Op vrijdagavond plant hij een volledig concert.

“Ik ben een artiest en het enige wat ik kan is optreden”, lacht Wim. “Ik doe dat ook super graag, ik word er zelf blij van. Ik heb in deze dagen ook niks anders te doen, want al mijn optredens zijn afgelast. Dus ik heb besloten om elke dag om 20.10 uur een concertje te geven. Dat kan je online volgen op mijn Facebookpagina. Mijn gewei in mijn living speelt ook altijd een rol, en wie zin heeft, mag verzoeknummers onder de video posten.”

“Waarom ik 20.10 koos? Gewoon, zomaar. Mensen zijn dan klaar met eten, met de afwas, ze hebben om 20 uur buiten gestaan om te applaudisseren voor de zorg, en dan kunnen ze een huiskamerconcertje meepikken. Ik breng altijd 2 Gentse liedjes en dan iets instrumentaal. In navolging van Kurt Burgelman wil ik ook een coronanummer maken, maar bij mij gaat dat iets trager dan bij hem. Misschien is het tegen vrijdag klaar. Want vrijdag – ook om 20.10 uur – wil ik een volledig concert geven. Een uurtje of zo. Ik zie nog wel. In elk geval ben ik blij met de reacties die ik op de eerste video’s al kreeg. Het moet zijn dat mensen er toch iets aan hebben.”

Wim streamt zijn optreden via Facebook Live, en ziet dus tijdens zijn optreden hoeveel volk er kijkt en welke reacties binnen komen. Het optreden is daarna ook te herbekijken op zijn profiel. Allemaal op post dus, om 20.10 uur.