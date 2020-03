Wim Ballieu voorziet ‘ballekes met stoemp’ voor zorgverleners Jill Dhondt Didier Verbaere

16 maart 2020

12u59 10 Gent Wim Ballieu, de man achter Balls and Glory, wil zorgverleners een hart onder de riem steken door hen balletjes met stoemp te bezorgen.

De kok deed zondagavond een oproep via Instagram: ‘Zijn er hier mensen die in de gezondheidszorg werken, die we misschien gratis een rustmomentje kunnen bieden door ballen en stoemp te komen leveren aan uw cafetaria?’ De post leverde zodanig veel reacties op, dat het team van Balls and Glory hun plan moesten herbekijken. “We zijn nog steeds aan het denken om enkele leveringen gratis te doen, maar het moet financieel haalbaar blijven”, zegt Greet Van der Herten. “Daarom staan we open voor steun van buitenaf. We kregen al enkele hartverwarmende reacties van volgers die enkele maaltijden willen sponsoren.”

De oproep is gericht aan alle zorgverleners. “We zoeken hen niet actief op, maar reageren op hun vraag. Soms krijgen we een aanvraag van één persoon, andere keren gaat het om hele afdelingen. We zijn momenteel aan het bekijken hoe we dat organisatorisch gaan aanpakken, gezien we veel meer vragen hebben binnengekregen dan voorzien.”

De verschillende vestigingen van Balls and Glory blijven open voor afhaal en levering, via de gebruikelijke bestelkanalen. Meer info over de actie op www.ballsnglory.com.