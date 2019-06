Will Tura ontvangt Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling Yannick De Spiegeleir

29 juni 2019

18u39 0 Gent De Beweging Vlaanderen-Europa heeft in de Pacificatiezaal van het Gents stadhuis haar jaarlijkse Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling uitgereikt aan zanger Will Tura.

Vlaanderen-Europa zet sinds 2007 jaarlijks één of meerdere Vlamingen in de bloemetjes die een bijzondere bijdrage hebben geboden aan de culturele uitstraling van Vlaanderen. Tura treedt met de bekroning onder meer in de voetsporen van theater- en filmregisseur Stijn Brouns, regisseur Jan Verheyen en actrice Chris Lomme. Hits als ‘Eenzaam zonder jou’ en ‘Arme Joe’ staan gegrift in het collectieve geheugen van de Vlaming.

“Ik heb enorm geleefd voor mijn vak. Het is altijd mijn passie geweest. Ik ben dan ook enorm vereerd door deze bekroning”, reageert Tura.

An De Moor, voorzitter van Vlaanderen Europa, overliep de indrukwekkende carrière van de Vlaamse zanger. “Elke hit is een trede op de ladder geweest. Je bracht meer dan 100 platen uit en een aantal van jouw liedjes kregen zelfs internationale uitstraling toen ze door andere artiesten vertolkt werden.”

Ook burgemeester Mathias De Clercq had woorden van lof in petto. “Als kind was ik al fan van jou muziek toen ik naar ‘Tien om te Zien’ keek. Je hebt ook gezongen op de begrafenis van mijn bompa Willy De Clercq. Dat zal ik nooit vergeten”, aldus de burgervader.