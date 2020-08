Wildzwemmers zoeken verfrissing aan Houtdok en Spanjeveerbrug Jill Dhondt

06 augustus 2020

16u16 1 Gent Het is in de dertig graden en dat zijn we niet gewoon. Veel Gentenaren zoeken verfrissing aan en in het water, ook op plekken waar dat niet toegestaan is. Het is niet de eerste keer dat velen afzakken naar het Houtdok en de Spanjeveerbrug, waar zwemmen niet toegestaan is.

Het strand in het Zeppospark telt maar enkele zonnekloppers, maar de kades die daaruit vertrekken zijn druk bezet vandaag en waarschijnlijk ook de komende dagen. Vele bezoekers liggen of zitten gewoon langs de kant, maar af en toe springt er toch iemand in het water. Zoals de politie vaak benadrukt is dat echter nog steeds verboden. Van controle is er nochtans weinig sprake aan het Houtdok, in tegenstelling tot aan de Spanjeveerbrug waar wildzwemmers uit het water werden gehaald.

Het Keizerspark is ook een populaire plek om te zwemmen, hoewel het daar ook verboden is. Daar zaten vandaag vooral mensen langs de kant, niet in het water. Net zoals aan het Houtdok hadden sommigen wel een middenweg gevonden en opblaasbare vaartuigen te water gelaten.