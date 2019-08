Wijnhandelaar Rabotvins, enige Gentse hofleverancier, vertrekt na 81 jaar uit Gent: “Verhuis is economische noodzaak” Sabine Van Damme & Anthony Statius

29 augustus 2019

15u38 32 Gent “We hebben geen uitbreidingsmogelijkheden meer in Gent, en door het circulatieplan zagen we de afhalingen bij ons bedrijf met 30 procent dalen. Dus hebben we beslist een nieuwbouw te zetten op bedrijventerrein De Prijkels, in Nazareth”, zegt Cedric ’t Kindt, commercieel directeur van wijnhandelaar Rabotvins. En zo verdwijnt de enige Gentse hofleverancier uit de stad.

Rabotvins is de grootste wijnhandelaar van Gent, en werd in 1938 opgericht in de Rabotstraat, door Emile De Schepper. 81 jaar later is het bedrijf nog steeds in handen van dezelfde Gentse familie. Sinds 1961 zitten ze aan de Vogelenzang, vlakbij Blaisantvest. 22 mensen werken intussen voor het bedrijf, dat op een terrein van 5.000 vierkante meter zit. Daar worden jaarlijks een miljoen flessen gebotteld.

“Maar uitbreiden op dat terrein kan niet meer”, zegt commercieel manager Cedric ’t Kindt. “We hebben een stukje van ons terrein moeten afstaan voor de bouw van de parkeergarage van ziekenhuis Sint-Lucas, en er is gewoon geen ruimte meer. Uitbreiden is met het oog op de toekomst echt nodig. We hebben gezocht in Gent, maar niks gevonden. Dus verkassen we naar Nazareth, vlakbij. Op het nieuwe bedrijventerrein De Prijkels hebben we 12.000 vierkante meter grond waarnaar we binnen de 2 jaar willen verhuizen.”

Moeilijker bereikbaar

Er zijn meer redenen om weg te trekken uit Gent, zegt ’t Kindt. “Door het circulatieplan zijn we moeilijker bereikbaar, en we merken dat kleine wijnhandelaars en restaurants niet meer tot hier komen om wijnen af te halen. We zagen dat afhalen dalen met 30 procent. Aan De Prijkels zitten we vlakbij de autosnelweg en zijn we dus wél vlot bereikbaar, ook voor leveranciers. Het ligt op 6 minuten rijden van de Ghelamco Arena, en is dus vlakbij Gent. We zijn de stad dankbaar voor de voorbije jaren en waren liever gebleven, maar het is nu niet anders. De verhuis is simpelweg een economische noodzaak.”

In De Prijkels zal Rabotvins het huidige assortiment van 500 wijnen uitbreiden. Ook de huidige personeelsbezetting van 22 mensen zal over 6 jaar zijn opgetrokken tot 32. Rabotvins is de oudste wijnbottelaar in België, en ook de bottelarij verhuist mee naar Nazareth. “En uiteraard hopen we op een omzetverhoging.” Nu al is Rabotvind de wijnhandelaar met de grootste omzet in Oost-Vlaanderen. “Vandaag draaien we in Gent een omzet van 10 tot 11 miljoen Euro”, zegt ’t Kindt. “Maar we hebben ook vijf wijnkastelen in het Franse Bordeaux in handen, en daar draaien we nog eens een omzet van 5 tot 6 miljoen Euro.”

Het terrein aan de Vogelenzang staat te koop.