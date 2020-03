Wijnbar ONA levert wijn met bakfiets tijdens lockdown: “Drie weken zonder inkomen zou rampzalig zijn” Cedric Matthys

13 maart 2020

19u34 49 Gent Wijnbar ONA aan de Gentse Nederkouter gaat vanaf maandag wijn leveren met de bakfiets. Ona Rombaut (31) en Arne Braeckman (30) zoeken zo een antwoord op de maatregelen die de regering oplegde aan de horecasector. “Drie weken zonder inkomen zou rampzalig zijn.”

Een lockdown? Ok, maar dan wel met een lekker wijntje erbij. Dat is zo ongeveer de visie van Ona Rombaut (31) en Arne Braeckman (30). Het koppel baadt al vijf jaar wijnbar ONA aan de Nederkouter uit, maar moet zichzelf nu noodgedwongen heruitvinden. “Door de maatregelen van de regering ligt de hele horecasector tot 3 april plat”, zegt Ona. “Drie weken zonder inkomen zou rampzalig zijn voor ons, dus we hebben een plan B bedacht: wijn leveren aan huis.”

Wekelijks wijn bestellen

ONA veranderen van wijnbar naar een wijnwinkel zagen Ona en Arne niet zitten. Enerzijds willen ze niet voor voldongen feiten staan mocht de overheid ook zaken sluiten die geen voeding verkopen. Anderzijds hadden ze al enige ervaring met thuisleveringen. De dertigers brachten even geleden de abonnementsformule œnani op de markt. Voor 42,5 euro in de maand krijg je telkens drie kwalitatieve en verrassende flessen in de bus.

“Nu gaan we nog een stapje verder”, legt Arne uit. “Tot het einde van de lockdown kan je elke dag van de week wijntjes bestellen via welkom@ona.gent. We stellen pakketten samen van 2, 3, 6 of 12 flessen. We leenden een bakfiets van een vriend en gaan hiermee in Gent leveren. In Groot-Gent komen we met de wagen. Wie dat wil, kan kiezen voor een contactloze bestelling. In dat geval zetten we het pakketje voor de deur, bellen we aan en gaan we daarna weer weg.”

Lymfeklierkanker

Normaal gezien stond er vrijdagavond bij ONA nog een afscheidsfeestje op het programma. Het zou een dubbel feestje worden want Ona Rombaut wordt om middernacht 31 jaar. Toch blies het koppel het evenement met spijt in het hart af. “We namen de beslissing vooral voor ons personeel”, zegt Arne. “Ona is midden vorige maand na acht maanden strijd genezen verklaard van lymfeklierkanker. Ze mag pas begin april opnieuw beginnen te werken, dus ik had sowieso hulp nodig. We zagen het echter niet zitten om iemand te laten werken. Corona is een ernstig virus en we willen er niemand aan blootstellen. De beslissing van de regering was volgens ons de enige juiste.”