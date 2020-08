Wijken Rabot en Ekkergem zitten even zonder stroom Cedric Matthys

11 augustus 2020

12u19 4 Gent In de buurt van de wijken Rabot en Ekkergem in Gent heeft zich dinsdagvoormiddag een stroomonderbreking voorgedaan. Van 11.20 uur tot 12.30 uur zaten de gezinnen er zonder stroom.

“Er was een elektriciteitskabel geknakt”, laat de woordvoerder van Fluvius weten. “Onze ploegen waren snel ter plaatse en probeerden het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Dat is ook gelukt.” Door de panne hadden 500 à 1500 klanten even geen elektriciteit. Volgens Fluvius lag warme weer niet aan de basis van de panne.