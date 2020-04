Wijkbibliotheken zitten in de lift: bijna dubbel zoveel ontleningen in Wondelgem Cedric Matthys Sabine Van Damme

07 april 2020

19u23 0 Gent Sommige buitenstaanders weten het niet, maar Gent heeft naast de iconische bibliotheek De Krook nog veertien wijkbibliotheken. Dat deze filialen druk bezocht worden blijkt uit de cijfers. In de afdeling Wondelgem steeg het aantal ontleningen zelfs met 77 procent.

De Gentse wijkbibliotheken hebben enkele sterke jaren achter de rug. Dat bleek uit cijfers die gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V) opvroeg. De ontleningen in zo goed als alle wijkbibliotheken bleven tussen 2015 en 2019 of stegen sterk. Zwijnaarde en Wondelgem mochten zelfs dubbele cijfers noteren. Daar ging het aantal ontleningen er met respectievelijk 10 en 77 procent op vooruit. “Deze cijfers tonen aan dat de lokale bibliotheekwerking essentieel is voor veel Gentenaars", licht De Roo toe. “Een groot deel van onze inwoners woont buiten zone 9000. Voor hen is de Krook in bepaalde gevallen te ver.”

Stationsbibliotheek

Gezien de cijfers blijft de Stad Gent investeren in de wijkwerking. Deze legislatuur wordt er onder andere 500.000 euro uitgetrokken om de wijkbibliotheken te automatiseren. Ook werkt de stad de plannen uit voor een bibliotheeksloket aan het Station. “Dat is een nieuwe beleidskeuze”, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD), “aan het Koningin Mathildeplein (achter het station, red.) komt binnen enkele jaren een afhaalpunt voor onder meer boeken. Op die manier willen we ook de duizenden pendelaars bedienen.”