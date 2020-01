Wijkagent uit Laarne rijdt tegen lantaarnpaal en pleegt daarna vluchtmisdrijf Cedric Matthys

11u55 10 Gent Een wijkagent van de politiezone Gent raakte zaterdagochtend betrokken in een verkeersongeval. De man pleegde vluchtmisdrijf en had mogelijks gedronken. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken

Het ongeval vond zaterdag in de vroege ochtend plaats op het kruispunt van de Zuidlaan met de Brusselsesteenweg in Wetteren. De agent reed tegen een verlichtingspaal en vluchtte daarna weg. De man werd later in Laarne uit zijn bed getild. “Over de identiteit van de dader kunnen we voorlopig niet communiceren”, klinkt het in de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. “Onze diensten waren ter plaatse. Zij hebben de nodige vaststellingen gedaan. We maken deze week ons dossier op en sturen het naar het parket. Dat zal de zaak verder afhandelen.”

Verder onderzoek

Volgens onze bronnen was de agent onder invloed van alcohol. De politiezone Gent wil dat voorlopig niet bevestigen. “Onze korpschef kreeg een telefoontje van zijn collega uit de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen”, klinkt het. “We zijn op de hoogte van de feiten, maar wachten nu het dossier af. Voorlopig kunnen we enkel bevestigen dat één van onze wijkagenten betrokken was bij het ongeval. Of de man onder invloed was, wordt verder onderzocht.”