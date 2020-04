Wijk Oude Dokken krijgt in 2022 er een tweede fiets- en voetgangersbrug bij Erik De Troyer

15 april 2020

10u42 0 Gent D e Bataviabrug over de Oude Dokken krijgt er een broertje bij: de Matadibrug. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt daar 1,34 miljoen euro uit Europa voor vrij.

De Matadibrug wordt, na de Bataviabrug, de tweede fietsers- en voetgangersbrug die de Oude Dokken met de binnenstad zal verbinden. “De Matadibrug zal de oostelijke oever, aan de heraangelegde Schipperskaai en Kleindokkaai, verbinden met de westelijke oever waar ook de Handelsdokkaai binnenkort een nieuwe aanleg krijgt. De 6 meter brede brug zal net als de Bataviabrug ontworpen worden door het Parijse bureau Feichtinger Architects. Als alles volgens plan verloopt, kan de brug er eind 2022 liggen”, aldus Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van sogent. ‘Matadi’ is een verwijzing naar een havenstad in Congo én naar de Kongostraat iets verderop.

Europa financiert dit project voor een groot stuk mee. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kent 1,34 miljoen toe. De totale kostprijs van de brug bedraagt 3,3 miljoen euro waarvan 1,35 miljoen euro betaald wordt door de Vlaamse Waterweg.

“Vlaanderen investeert volop in de Gentse waterwegen en hun omgeving. We merken dat water in de stad steeds belangrijker wordt voor zowel de leefbaarheid, economie en mobiliteit van de stad”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters “Het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug aan de Oude Dokken draagt zeker bij aan al deze aspecten. Daarenboven zal deze nieuwe brug het fietsverkeer stimuleren en zo bijdragen aan de modal shift die wij ambiëren.”

Burgemeester Mathias De Clercq is tevreden: “De komst van deze brug is cruciaal voor de herbestemming van de Oude Dokken. Het voormalige havengebied wordt herbestemd tot een volledig nieuw stadsdeel aan het water, met zo’n 1.200 nieuwe woningen, groen en publieke voorzieningen. Samen met de al gerealiseerde Bataviabrug zal de Matadibrug ervoor zorgen dat de nieuwe woonwijk een volwaardig onderdeel wordt van Gent en op een duurzame manier wordt verbonden met het stadscentrum. De Europese steun is dan ook onontbeerlijk voor de realisatie van dit project.”