Wijk dient bezwaar in tegen project aan

Gent-Sint-Pieters: “Deze hoogbouw werkt verstikkend” Cedric Matthys

17 mei 2020

17u32 0 Gent Het actiecomité BuitenSporig diende een bezwaar in tegen de bouw van twee woontorens aan Gent-Sint-Pieters. Onder meer de schaduw die de gebouwen, elk meer dan 80 meter hoog, over de Rijsbergwijk zal werpen, stoort het comité. Ook vinden ze dat de impact op het verkeer niet voldoende is onderzocht.

Over het braakliggende terrein tussen de De Diamant aan de Koningin Fabiolalaan en het Virginie Lovelinggebouw is al een en ander geschreven. Eerst zou projectontwikkelaar Optima Global Estate er twee woontorens laten verschijnen, maar die vergunning werd geschorst. Het bedrijf ging failliet en de plannen werden opgeborgen.

“Nu staat er echter een nieuw project op stapel”, legt Dirk Van Gijseghem van actiecomité BuitenSporig uit. “Projectontwikkelaar Triple Living wil er twee woontorens neerpoten die elk meer dan 80 meter hoog zijn. Het volume is de helft groter dan wat in 2014 voorzien werd. Hierdoor zal er in de winter een schaduw over onze buurt (de Rijsenbergwijk, nvdr.) van bijna een kilometer lang hangen. De torens staan in schril contrast met de woningen die erachter liggen. Een gebouw van een vijf à zes verdiepingen is volgens ons meer dan hoog genoeg. Samen met veertig buurtbewoners dienden we bezwaar in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Hopelijk wordt er rekening gehouden met de leefbaarheid van de wijk. Deze hoogbouw werkt verstikkend.”