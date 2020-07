Wiewieneke zoekt sponsors voor zijn anti-coronatour met 19 gratis optredens in Woonzorgcentra Sabine Van Damme

01 juli 2020

09u32 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gent Erwin Billiet, sinds jaar en dag gekend als de Gentse zingende wattman, heeft een plan. De eerste helft van augustus trekt hij met zijn muzikale bakfiets op tournee door Oost- en West-Vlaanderen, om in 19 woonzorgcentra gratis optredens te verzorgen. Maar voor de praktische organisatie zoekt hij sponsors, zoveel mogelijk, want de overschot van zijn ingezamelde geld gaat naar vzw Kras.

Veel Gentser dan Wiewieneke worden ze niet gemaakt. En deze zomer wil deze gepensioneerde tramchauffeur nog eens zijn groot hart tonen. Van 1 tot 15 augustus trekt hij op tournee, om in 19 rusthuizen te gaan optreden. Gratis. “Oorspronkelijk wilde is de hele tour al fietsend afleggen, maar dan zou ik een begeleider nodig hebben. Dus ga ik nu met een bestelwagen, met mijn bakfiets erin, en ga ik in die bestelwagen overnachten, op 4 campings. Elke avond zal ik een verslagje posten op Facebook.”

De tour gaat van Gent over Waregem en Kortrijk tot De Panne, Bredene en Brugge. “In totaal ga ik zowat 250 kilometer afleggen. Ik laat mij sponsoren aan 5 euro per kilometer, en ik hoop het dubbele op te halen van wat ik nodig heb. Dat bedrag kan dan naar de vzw Kras, een vzw die zich echt inzet voor alle mensen die het financieel moeilijk hebben in onze stad.”

Wiewieneke rijdt rond van 1 tot 15 augustus, en heeft al 1.065 of 213 kilometer sponsorgeld binnen. Hij wil graag aan 500 kilometer geraken. Wie een steentje wil bijdragen kan dat op BE37 0631 5573 2828. Meer info via wiewieneke@telenet.be