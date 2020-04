Wielerexpo ‘Heeren, vertrekt’ mogelijk verlengd tot najaar Jill Dhondt

12u17 0 Gent De nieuwste tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij werd geopend, kort voor de coronamaatregelen ingang vonden. Het stadsbestuur is aan het kijken om de expo te verlengen, mogelijk tot het einde van het jaar.

De expo ‘Heeren, vertrekt’ opende net voor de corona-uitbraak in de Sint-Pietersabdij. De tentoonstelling neemt bezoekers mee in de hoofden van wielrenners en hun entourage. Aan de hand van foto’s, attributen en audiofragmenten komt de koers tot leven. Door de coronacrisis moest de expo echter vroegtijdig sluiten, pas twee weken nadat het geopend werd. Organisatoren ‘Historische Huizen Gent’ bekijkt momenteel wat er verder moet gebeuren.

“We zijn een totaalplaatje aan het opmaken voor al onze tentoonstellingen”, zegt Sami Souguir, schepen van cultuur. “Dat is niet gemakkelijk omdat de maatregelen opschuiven in de tijd. Sowieso gaan we ervan uit dat de maatregelen voor evenementen en expo’s verlengd worden tot minstens 3 mei. De wielerexpo in de Sint-Pietersabdij zouden we misschien verlengen tot het najaar. De tentoonstelling moest normaal samenvallen met de voorjaarsklassiekers in de koers, maar we vangen signalen op dat die ook zouden verschuiven. Sommige stukken uit de expo werden geleend van andere musea, we zijn met hen aan het overleggen of we ze langer kunnen houden.”