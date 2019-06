Wiel lijnbus komt los en ramt geparkeerde wagen Jeffrey Dujardin

06 juni 2019

15u10 4

Op de Antwerpsesteenweg in Gent, aan de Dampoort, is donderdagochtend rond 7.50 uur een wiel van een Lijn-bus losgekomen. Het wiel rolde dertig meter langs de rijbaan en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. Het moet een enorme knal geweest zijn, de achterzijde van de wagen was volledig ingedeukt. “De wielbouten waren losgekomen. De schade zullen we regelen met onze verzekering”, reageert De Lijn. Op het moment van de feiten waren er geen voetgangers of fietsers op de baan, niemand raakte gewond.