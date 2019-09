Wie wil op het Sint-Pietersplein slapen… in december? Sabine Van Damme

14u23 1 Gent De vzw Enchanté plant een overnachting op het Sint-Pietersplein op 20 december, en wil daar 100 mensen ‘warm’ voor maken. Daarmee willen ze geld inzamelen voor daklozen, maar ook het probleem van dakloosheid zelf aan de kaak stellen.

En dus zal er geslapen worden met matjes en een slaapzak, zoals ook echt daklozen dat doen. Geen tenten, geen beschutting, gewoon onder de blote sterrenhemel, en hopen dat het niet regent. Of sneeuwt. De actie wordt georganiseerd in het kader van de Warmste Week. Er zijn al 20 deelnemers ingeschreven.

Enchanté is de vzw die nu al 2 jaar zorgt voor extra warmte in de stad, door het systeem van ‘uitgestelde koffie’. Consumenten kunnen in cafés extra betalen, voor als na hen iemand langs komt die een kom soep of een kopje koffie niet zelf kan betalen. De diensten werden intussen al uitgebreid met uitgestelde frietjes, gratis kappersbezoekjes, plaatsen om gsm’s op te laden of rugzakken veilig achter te laten, en veel meer.

Wie mee wil doen met de Sleep Out op het Sint-Pietersplein (of er zelf eentje wil organiseren) vindt alle info op de website van Enchanté vzw, waar je meteen ook kan inschrijven.