Wie wil de Nightlifecoach van Gent worden? De officiële vacature staat online Sabine Van Damme

01 juni 2020

09u50 0 Gent Uit de heibel rond de sluiting van de Kompass Klub begin 2019 is een positief verhaal gegroeid. De stad en de ‘uitgaanssector’ zijn rond de tafel gaan zitten om een Actieplan Nightlife op te maken. Eerste concrete stap daarin is een Nightlifecoach vinden. De officiële vacature daarvoor staat nu online, dus wie zich geroepen voelt kan zich melden.

Om alvast enkele mensen diep te ontgoochelen: de nightlifecoach is niet iemand die dik betaald zal worden om hele nachten uit te gaan. Het is zelfs eerder een administratieve functie, al zullen er veel contacten met ‘het veld’ zijn ook, uiteraard. Het wordt een beetje een bemiddelingsfunctie tussen de nightlife-organisatoren en het stadsbestuur. Idealiter moet het dus een ex-nachtbraker zijn, die alle hoeken van het uitgaansleven zelf heeft meegemaakt. Iemand die de sector goed kent, maar ook van aanpakken weet. En enige vorm van diplomatie is allicht ook geen slechte zaak.

Interesse? Solliciteer hier.