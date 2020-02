Wie wil de Blauwe Kiosk op de Kouter uitbaten? Sabine Van Damme

21 februari 2020

19u45 0 Gent De stad zoekt een nieuwe uitbater voor de populaire Blauwe Kiosk op de Kouter. Er wordt gezocht naar iemand die de komende 6 jaar een aperitiefconcept kan aanbieden.

De Blauwe Kiosk is – zeker op zondag – een populaire pleisterplek voor fervente aperitievers. Heel wat mensen spreken er af voor een glas cava of iets anders, al dan niet na een bezoek aan de Bloemenmarkt of een andere Gentse markt. Maar de huidige overeenkomst met de uitbater van de kiosk loopt af, en dus zoekt de stad een nieuwe ‘aperitiefmeester’. Die kan de Blauwe Kiosk overnemen, of zelf een nieuwe kiosk zetten. Die mag maximum 5 vierkante meter groot zijn, geen felle kleur hebben, en er hoort een terras bij van minstens 28 vierkante meter.

“Eind 19de eeuw kon je Gent niet doorkruisen zonder een kiosk tegen te komen”, zegt schepen Annelies Storms. “Er stonden er meer dan 40 verspreid over de stad. Sinds Wereldoorlog II verdwenen er heel wat kiosken uit het straatbeeld. De kiosk op de Kouter hebben we altijd in ere gehouden, en die is ondertussen een iconisch beeld. Het was oorspronkelijk een krantenkiosk, maar werd in 1990 omgevormd tot een openluchtbar.”

Wie interesse heeft kan inschrijven van 21 februari tot en met 27 februari. De hoogst biedende krijgt in principe de kiosk, al heeft diegene die met lokale producten werkt wel een streepje voor. Het huidige contract loopt af op 31 augustus. De volledige lijst met voorwaarden is hier te vinden.