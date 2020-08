Wie wil alleen of in groep een tijdelijk project opstarten in het voormalig dierenasiel? Jill Dhondt

28 augustus 2020

10u45 0 Gent Het voormalige dierenasiel in het Citadelpark krijgt een tijdelijke invulling. Enthousiaste burgers en verenigingen kunnen hun voorstel indienen, en krijgen de sleutel van de site drie jaar in handen als hun idee wint. De suggesties moeten wel een link hebben met het Citadelpark en de buurt.

Wie plannen heeft voor het voormalige dierenasiel, kan zich alleen of met anderen kandidaat stellen. De voorkeur van de stad gaat uit naar een mix van invullingen die rekening houden met de geschiedenis van het gebouw en de buurtbewoners.

“De charmante villa uit 1913, omgeven door ons grootste stadspark, heeft een enorm potentieel als ontmoetingsplaats voor de buurt”, geven schepenen Annelies Storms en Astrid De Bruycker alvast mee. “De villa kan de komende 3 jaar gebruikt worden. Ondertussen zet de stad stappen om een definitieve bestemming te vinden voor het voormalige dierenasiel.”

Brainstormen

De eerste stap om een voorstel in te dienen, is een plaatsbezoek op dinsdag 15 september. Daarna kunnen op maandagavond 21 september kandidaten ideeën uitwisselen en bijkomende vragen stellen. Ze kunnen er een groep vormen waarmee ze samen een project indienen, of aansluiten bij een bestaande groep. Nadien kunnen kandidaten hun voorstel indienen. Dat moet ten laatste op zondag 18 oktober 2020, voor 10 uur. Daarna worden alle kandidaturen beoordeeld door een jury van betrokken stadsdiensten.

Het plaatsbezoek op 15 september loopt van 16 uur tot 20 uur. Inschrijven verplicht via katelijne.vandenbrande@stad.gent.