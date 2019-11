Wie krijgt Geiwene Foersjet voor beste Pierkesplat? (of vertaald: wie krijgt de Gouden Vork voor beste Pierkesgerecht) Sabine Van Damme

04 november 2019

19u49 0 Gent Op 24 november start de derde Week van het Gents, en dit keer heeft die een thema: Pierke. Niet alleen zullen de 7 Gentse Pierkesspelers in de kijker gezet worden, er wordt ook opnieuw gezocht naar het beste thema-restaurant. Vorige keren werd gezocht naar de beste Gentse waterzooi en de beste Gentse stoverij, nu wordt gezocht naar de beste Pierkesplat.

Het beste Pierkesgerecht dus, en wat dat is, daar zijn geen richtlijnen over. De wedstrijd vergt dus behalve kookkunst ook heel wat creativiteit en verbeeldingskracht. Bovendien wordt ook gevraagd naar een kinderversie. Dat alles verklaart misschien waarom er slechts vier deelnemers zijn. Er waren er zes, maar op het allerlaatste moment haakten er nog twee af.

Vandaag werd er gekookt in de hotelschool, en mochten een kinderjury én een volwassenjury proeven en quoteren. De winnaar wordt op 24 november bekend gemaakt. De strijd gaat tussen de restaurants ‘t Klokhuys, De Raadkamer, Kantien en Bridge. Bridge op het Sint-Baafsplein won twee jaar terug al de Beste Stoverij, De Raadkamer had vorig jaar de beste Waterzooi van Vis. “Maar zoveel echt Gentse gerechten zijn er niet”, zegt Luk De Bruyker. “En omdat we voor het eerst met een thema werken in de Week van het Gents, hebben we dat meteen doorgetrokken naar de ‘Geiwene Foersjet’. Een Pierkesplat dus.”

Punten werden gegeven uiteraard op smaak en presentatie, maar ook rond de bedenking of Pierke het gerecht zou lusten. Brasserie Bridge kwam met een pasta met kip, champions en tomaatjes voor de kinderen, en een gelijkaardig gerecht voor de volwassenen, maar dan met schuimpje van ‘uuflakke’ en pijnboompitten. Het ‘t Klokhuys uit de Corduwaniersstraat bracht voor groot en klein hetzelfde: ‘zurkelplets’ met piellekessaus, boerenworst, kotelet en spek. Kantien, aan de Kanodreef boven de roeiclub, verraste het meest, met bij de kinderen een heuse Pierkeshoed. Dat was eigenlijk geen gerecht maar een dessert, met een biscuit, frambozen, en omhuld met rood-wit glazuur. Voor de volwassenen was er een kroketje van uuflakke, met crème van pompoen, zoetzure zilveruitjes en pas-de-bleu-kaas. Ook dat werd gepresenteerd aan de hand van een Pierkes-plakkaat. De Raadkamer uit de Nederkouter ten slotte maakte geen kindergerecht. “Wij zijn dan ook niet echt een restaurant waar kinderen komen”, klonk de logische uitleg. Voor de volwassenen was er een lasagne van traag gegaard buikspek en uuflakke, met een sausje van kalfsfond en Tierenteyn-mosterd, zilveruitjes en een espuma van gandaham en kroakemandel.

Er werd gesmikkeld en gesmuld, maar de punten bleven strikt geheim. Want pas in november zal worden bekend gemaakt wie de Geiwene Foersjet wint.