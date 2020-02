Wie kleeft beestjes in de stad? En waarom? Sabine Van Damme

11 februari 2020

17u45 0 Gent In het stadscentrum duiken plots grappige afbeeldingen van dieren op. Waarom, of wie erachter zit, is helemaal niet duidelijk.

Gisteren stond er een schaap op één van de pilaren van de Stadshal. Het ding is vandaag al verdwenen, maar in de Simon de Mirabellostraat prijkt vandaag wel een grappige koala, in dezelfde stijl als de geit van gisteren. Het is geen vandalenstreek, daarvoor zijn de tekeningen te mooi, en bovendien zijn ze niet geverfd of gespoten, maar netjes gekleefd en dus zonder sporen te verwijderen. Met de allereerste beleidsnota dierenwelzijn die het stadsbestuur klaar heeft, hebben de afbeeldingen niets te maken, beweert de kabinetschef van schepen Tine Heyse. Maar waarom de dieren dan wel opduiken, en wie ervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Pol Cosmo doet het al langer, met insecten, maar de nieuwe beesten zijn groter en niet zijn stijl...