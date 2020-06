Wie is de mysterieuze schilder die boomholtes op suggestieve wijze inkleurt? Jill Dhondt

22 juni 2020

18u32 0 Gent Het is mogelijk dat je al ontelbare keren door het Gentse Zuidpark hebt gewandeld, en dat het je nooit is opgevallen: de boomholte die werd ingekleurd zodat het op een vagina lijkt.

Je zou denken dat het om een eenzaam geval gaat, aangezien de andere bomen in het park geen tekenen van beschildering vertonen, maar dan sla je een kilometer verder de Slachthuisstraat in vanuit de Kasteellaan. Op de hoek van die twee straten staat een boom die op exact dezelfde manier onder handen werd genomen. De ovaalvormige boomholte werd ook daar ingevuld met roze verf, en binnenin aangevuld met een rodere kleur. Het resultaat is hetzelfde: de holte ziet er door de betekening uit als een vrouwelijk geslachtsorgaan. De vraag is: zijn er nog zo bomen in Gent? En belangrijker: wie is de mysterieuze vaginaschilder?