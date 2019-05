Wie herkent inbreker die minstens zeven keer toesloeg in het Gentse? Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

23u49

Bron: FAROEK 2 Gent Het opsporingsprogramma Faroek op VTM verspreidde dinsdagavond een oproep. Ze zoeken een man die talloze inbraken pleegden in het Gentse. Hij werd verschillende keren gefilmd door bewakingscamera’s en werd heel herkenbaar gefilmd.

De man pleegde onder andere diefstallen in de Groenstraat in Oostakker, op 10 november 2018. Daar is hij te zien op de oprit van een woning rond 2 uur ‘s nachts, waar hij met een fiets komt aangereden. De man draag een bril een heeft een donkere baard of stoppelbaard. Daar breekt hij binnen in de woning, waar hij laptops, een fototoestel en andere zaken steelt. Tien dagen later probeert waarschijnlijk dezelfde man in de Notaxlaan in Destelbergen in te breken. De fiets van de man blijkt ook gestolen te zijn in Oostakker. Op 5 december werd de man gespot in Lochristi, in de Ooievaarsweg. Twee straten verder pleegde hij een inbraak in de Lepelaarsweg. Op 17 december wordt de man ook gefilmd door een deurbelcamera, in de Wellingstraat in Heusden.

Wie herkent deze man? De man heeft een donkere baard en snor, een bril met grote ronde glazen, hij is slank gebouwd en ongeveer 1,75 meter groot. Hij verplaatst zich met een fiets met fietstassen.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan dat melden via het gratis nummer 0800/30.300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.