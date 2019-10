Wie heeft Pascal Heyneman gezien? 51-jarige man sinds gisteren vermist in Gent HAA

05 oktober 2019

18u03

Bron: Federale Politie 0 Gent Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een opsporingsbericht verspreid voor Pascal Heyneman. De 51-jarige man wordt sinds gisteren vermist.

Pascal verliet gisterennamiddag tussen 14.45 uur en 17 uur zijn woonplaats in de Evergemsesteenweg in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vijftiger.

Pascal is sportief gebouwd en 1, 72 meter lang. Hij heeft een voorhoofdskaalheid. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een jeansboek, een grijs T-shirt en donkerblauwe lederen schoenen van het merk "All-Stars".

Heeft u Pascal Heyneman gezien of weet u waar hij verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30 30 0 of via dit tipformulier.