Wie deze zomer glas laat rondslingeren in Gent krijgt GAS-boete van 120 euro Wouter Spillebeen

02 juli 2020

19u20 0 Gent Om problemen met rondslingerend glas aan te pakken, voert Gent een verbod in op ‘open glazen recipiënten’. Burgemeester Mathias De Clercq tekent een een politieverordening die ingaat op 3 juli en loopt tot 31 augustus.

Bij mooi weer en nu de horeca om 1 uur moet sluiten door de coronamaatregelen, komt er dagelijks heel wat volk samen op de Graslei en de Korenlei in het centrum van Gent. Veelal blijven er nadien glazen flesjes liggen, of zelfs scherven. Om overlast tegen te gaan, zal de politie GAS-boetes uitdelen aan al wie glazen flessen meebrengt naar de populaire trekpleister. Voor een meerderjarige bedraagt de boete 120 euro en voor een minderjarige is dat 60 euro. Op de terrassen van cafés en restaurants mag wel uit glazen gedronken worden.

Eerder werd al aangekondigd dat de Gras- en Korenlei afgesloten zouden worden wanneer er te veel volk samentroept en dat er camerabewaking komt.