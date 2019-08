Westveld De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

17 augustus 2019

Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik steeds vaker zeg dat de tijd snel gaat. Toen ik als kind mijn grootouders in het platst mogelijke Gents hoorde zeggen dat ik elk moment goed moest benutten omdat “den taad zuu ziere veurbaa goat” sloeg ik hun woorden in de wind. Nu mijn jongste telg de stap van de lagere school naar het middelbaar zet, besef ik dat opa en mémé destijds gelijk hadden. Een deel van mijn kindertijd bracht ik door in het Westveld, een wijk in Sint-Amandsberg waar je enkel komt als je er moet zijn. Nagenoeg die hele wijk bestaat uit woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard en werd in de jaren ’50 gebouwd voor jonge gezinnen met hun babyboomers. Mijn opa en mémé woonden er met mijn moeder en tantes en tegen de tijd dat ik er mijn plechtige communie deed, liepen er in het weekend en op woensdagnamiddagen vooral heel wat kleinkinderen rond. Het hele Westveld wordt nu gerenoveerd en dat zorgt voor hallucinante beelden. 128 woningen worden er tegelijk ontdaan van ramen, deuren en binnenmuren. Mochten er geen kranen en betonmolens staan, je zou denken dat je in het Beirut van de jaren ’80 bent beland. In het midden van die enorme bouwwerf, in het geronk van de vrachtwagens en de beats van de werfradio’s, wonen nog enkele eerste bewoners. Onder hen mijn mémé van 93. Ook al beseft zij nog goed dat al dat bouwgeweld broodnodig is, toch kijkt ze met een klein hartje naar de toekomst. Van haar vorige woning schiet niets herkenbaars meer over en haar parochiekerk, de Heilig Kruiskerk, staat te koop. Daar werden al sinds geruime tijd geen missen meer gehouden wegens te weinig kerkgangers en het ontbreken van een pastoor. Ik zong er met mijn mede-communiekanten het eerst voor een volle zaal, binnenkort zal er een feestzaal of een superette huizen. Den taad goa ziere.