West-Vlaamse band zit zelf achter 'haatcampagne' tegen gouwgenoten Yannick De Spiegeleir

30 juli 2019

14u28 2 Gent De West-Vlaamse cultband Preuteleute zit zelf achter de actie om de affiches voor hun concert in de Capitole te overplakken met het opschrift ‘West-Vlamingen buiten’. Dat heeft de band onthuld in een filmpje.

Tijdens de Gentse Feesten kondigden Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem hun theatershow aan die ze op 21 maart 2020 in de Capitole zullen spelen. Ze verspreidden honderden affiches op verschillende locaties in de binnenstad ter promotie van hun voorstelling. Echter werden hun affiches al snel overplakt met stenseltjes die een harde boodschap met zich meedroegen: “WEST-VLAMINGEN BUITEN”.

Bij aanvang van die campagne was het nog gissen naar de daders van deze slogans. Ging het over grappenmakers, West-Vlamingenhaters of was het een geïsoleerde actie van een enkeling? Recent verscheen een filmpje op Facebook met de verklaring en is te zien hoe Preuteleute de actie zelf op touw zetten. Het filmpje werd inmiddels twaalfduizend keer bekeken.