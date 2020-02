Werkzoekende Gentenaren worden opgeleid tot barvrouw of -man Jill Dhondt

04 februari 2020

10u57 3 Gent Het programma ‘Learning for Life’ leidt werkzoekenden op tot barvrouw of barman. Dit jaar nemen elf Gentenaren deel aan de opleiding.

Learning for Life is een wereldwijd programma dat intussen meer dan duizend Europese jongeren heeft opgeleid. In Vlaanderen is het traject even succesvol: meer dan zeventig procent van de afgestudeerden kent een duurzame tewerkstelling in de hospitality sector.

Het is de tweede keer dat het programma zich afspeelt in Gent. Tien weken lang zullen de deelnemers ondergedompeld worden in de wereld van gastvrijheid en cocktails. Naast theorie focust de opleiding op het aanleren van praktische vaardigheden. Na enkele weken zullen de cursisten een stage lopen in de Gentse horeca. Deelnemende bars zijn onder meer Amigo amigo, Café Gomez, The Cobbler en de 5 voor 12. Het opleidingstraject komt er op initiatief van Diageo en wordt getrokken door Horeca Forma, VDAB en stad Gent.