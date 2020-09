Werkstraf voor takelaar die wegreed terwijl zaakvoerster zich aan wagen vastklampte Dylan Vermeulen

23 september 2020

13u00 0 Gent Een takelaar maakte zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan poging doodslag toen hij met een takelwagen begon te rijden terwijl de medezaakvoerster Een takelaar maakte zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan poging doodslag toen hij met een takelwagen begon te rijden terwijl de medezaakvoerster zich aan de wagen vastklampte . De verdediging verklaarde dat de beklaagde hoogstens onvoorzichtig was. De rechter besliste dat er geen sprake was van poging doodslag, wel van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. Naast een werkstraf van 180 uur werd ook een boete van 1.600 euro opgelegd.

Het voorval vond plaats op 15 februari van vorig jaar. De takelaar was aan de slag bij een takelbedrijf in Merelbeke. Hij had ’s nachts moeten rijden en wilde verlof nemen, maar had dat niet aan de juiste personen doorgegeven.

Discussie ontploft

Wat volgde was een discussie die ontaardde in roepen en tieren, waarop de beklaagde besloot om naar huis te rijden. Hij wilde daarvoor de takelwagen gebruiken waarmee hij al jaren naar huis reed, maar de medezaakvoerster rende achter hem aan en wilde hem tegenhouden. De takelaar begon toch te rijden en het kwam bijna tot een aanrijding met de vrouw, die zich vastklampte aan de voorkant van de vrachtwagen.

De takelaar reed verschillende keren vooruit en achteruit met de vermoedelijke bedoeling om de vrouw haar greep te doen lossen. Een getuige riep naar de vrouw dat ze maar beter van de takelwagen kon springen. De procureur opperde dat de beklaagde geen intentie toonde om te stoppen.

Misbruik van vertrouwen

Na dat incident reed de takelaar verder naar een oud-werkgever. In de takelwagen zat een track & tracesysteem dat hij met de hulp van de oud-werkgever vernielde. Daarvoor riskeerde de takelaar nog een bijkomende straf onder de noemer misbruik van vertrouwen. In totaal werd een celstraf van 2 jaar en een geldboete van 1.600 euro gevorderd.

Verdediging wil vrijspraak

De verdediging legde zich niet neer bij de stellingen van de procureur en ging voluit voor de vrijspraak. Van poging doodslag is er absoluut geen sprake. Volgens advocaat Scheerlinck had zijn cliënt maar één intentie en dat was naar huis rijden. Het enige wat volgens Scheerlinck gezegd kan worden is dat de takelaar onvoorzichtig reed, “maar hij heeft haar toch niet aan de takelwagen gehangen?”. Ook voor het meenemen van de vrachtwagen vroeg de verdediging de vrijspraak omdat hij die takelwagen al jaren gebruikte om naar huis te rijden en er op dat moment nog geen officieel ontslag was. Van een misbruik van vertrouwen kon er volgens Scheerlinck dus geen sprake zijn.

Uitspraak

Woensdagochtend veroordeelde de rechtbank de takelaar tot een werkstraf van 180 uur en een geldboete van 1.600 euro. Er werd beslist dat er geen sprake was van poging doodslag. Het leven van de burgerlijke partij werd wel in gevaar gebracht, dus oordeelde de rechter dat er sprake was van het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen. Ook het misbruik van vertrouwen werd geherkwalificeerd naar gebruiksdiefstal.

In beroep

De beklaagde is echter niet te spreken over de uitspraak. Volgens hem is hij veel te zwaar gestraft. “Ik ben in de val gelokt. Ze hebben mijn leven en dat van mijn gezin verwoest. Ik wil het hier niet bij laten. Ik bekijk met mijn advocaat of ik in beroep kan gaan tegen de uitspraak.”