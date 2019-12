Werkstraf voor man die zich tegen politie verweerde nadat zonen diefstal wilden plegen Wouter Spillebeen

12 december 2019

14u03 4 Gent Een Gentse man die zich wel heel fel verweerde tegen agenten nadat zijn zonen een diefstal probeerde te plegen in de MediaMarkt, moet een werkstraf van 90 uur uitvoeren. De man gaf een van zijn zonen eerst een oorveeg en viel toen de agenten aan die hem aanmaanden om te kalmeren.

Eind oktober werden twee jongemannen betrapt toen ze een diefstal probeerden te plegen in de elektronicawinkel. De politie kwam ter plaatse om de jongeren te confronteren, maar hun vader kwam zich in de discussie mengen. “Hij gaf een oorveeg aan een van zijn zonen en toen hij nog eens wilde uithalen, kwam mijn cliënt tussenbeide. Hij maande de man aan om te kalmeren, maar die bleef agressief. Hij nam de collega van mijn cliënt vast bij zijn kledij en er is een worsteling ontstaan”, vertelde de advocaat van een van de agenten.

Arbeidsongeschikt

Bij de worsteling liep de agent verwondingen op waardoor hij een dag arbeidsongeschikt was. De schermutseling werd vastgelegd met een bewakingscamera, maar toch vond de vader dat hij niets verkeerd had gedaan. “Ik heb me inderdaad verweerd, maar ik wilde alleen weten waarom de agenten me aanhielden”, opperde hij. Ondanks zijn protest, is de man veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur. Voert hij die niet uit, dan krijgt hij een gevangenisstraf van zes maanden.