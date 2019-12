Werkstraf had weinig impact op dealer Wouter Spillebeen

Een dealer uit Zwijnaarde riskeert een celstraf van twintig maanden en een boete van duizend euro omdat hij net na een werkstraf voor drugsfeiten opnieuw begon te dealen. Hij zou zo'n 35.000 euro verdiend hebben in een jaar.

De man voerde zijn werkstraf van 120 uur uit, maar die maakte klaarblijkelijk weinig indruk op hem. Toen hij in maart 2018 zijn straf uitgevoerd had, begon hij volgens het Openbaar Ministerie vrijwel onmiddellijk weer speed te dealen. “Eerst kocht hij wekelijks vijftig gram aan, later werd dat honderd gram. 25 gram was telkens voor eigen gebruik, de rest verkocht hij”, volgens de procureur. Bij huiszoekingen in september 2019 werden ook xtc en amfetamines gevonden en de man zou ook cannabis gedeald hebben.

De dealer riskeert nu een effectieve celstraf, maar vraagt om mildheid. “Hij heeft van in het begin meegewerkt en alles bekend. Hij geeft toe dat hij een probleem heeft en is vragende partij voor een behandeling”, pleitte zijn advocaat. Op 20 december kent hij zijn straf.