Werkstraf gevorderd voor cannabisdealer uit Brugse Poort die in kraakpand zonder stroom of water woont Wouter Spillebeen

09 juli 2020

17u08 0 Gent Een 18-jarige cannabisdealer uit de Brugse Poort riskeert een werkstraf nadat hij bij een van de Een 18-jarige cannabisdealer uit de Brugse Poort riskeert een werkstraf nadat hij bij een van de vele controles in de wijk werd opgepakt. De uitgebreide controles en de verhoogde waakzaamheid van de politie kwamen er na gewelddadige incidenten tussen groepen dealers.

De jongeman werd op de avond van 10 juni betrapt bij een actie van de Gentse politie. Hij had een hoeveelheid cannabis bij zich, maar ontkende dat hij de drugs verkocht. Bij een huiszoeking werd nog 23,5 gram cannabis gevonden in zakjes en op zijn gsm vonden de speurders een gesprek dat duidelijk over drugs ging. De verdachte ging daarop over tot bekentenissen. Hij gaf toe dat hij al een maand drugs verkocht en ook zelf gebruikt had, maar daar was hij naar eigen zeggen al mee gestopt.

De verdachte heeft de Slovaakse nationaliteit en verblijft al een tijd met zijn ouders in een kraakpand zonder elektriciteit of water. Hij wordt begeleid om werk te vinden. Daarom vond het Openbaar Ministerie een werkstraf gepast. Op 15 juli kent de dealer zijn straf.