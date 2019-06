Werknemer schoonmaakbedrijf maakt dodelijke val in Shopping Gent Zuid Jeffrey Dujardin

02 juni 2019

In het winkelcentrum Shopping Gent Zuid is vanmiddag een tragisch ongeval gebeurd. Een werknemer van een schoonmaakbedrijf zou in een liftkoker gevallen zijn en daarbij om het leven gekomen zijn. Het winkelcentrum zal morgen dan ook om 10 uur gesloten zijn, zodat het onderzoek rond het overlijden van de werknemer in alle rust kan gevoerd worden.



Shopping Gent Zuid zette ook al een post op Facebook met een mededeling:

