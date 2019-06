Werkneemster van Stora Enso besmet met legionella: “Ze is wel op vakantie geweest naar een warm zuiders land” Jeffrey Dujardin

25 juni 2019

14u57 23 Gent Een werkneemster van Stora Enso is besmet geraakt met de legionellabacterie. Of zij gezien wordt als de 33ste patiënt is nog niet duidelijk. “Voorlopig beschouwen we het als een legionellabesmetting opgelopen op reis. Ze is op vakantie geweest naar een warm zuiders land.”

Bij de werkneemster van Stora Enso werd midden juni een besmetting van legionella vastgesteld. Maar dat wil niet zeggen dat ze de besmetting opgelopen heeft in het bedrijf. Stora Enso maakte begin juni bekend dat zij de vermoedelijke bron zijn van de legionella-uitbraak, waarbij in totaal 32 mensen ziek. Twee patiënten overleefden het niet.

Op reis

“We zien de werkneemster niet onmiddellijk als een slachtoffer die met de andere 32 patiënten gelinkt kan worden”, zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Mevrouw was op vakantie geweest naar een zuiders land, waar zo’n besmetting kan voorkomen. We beschouwen het voorlopig als reisgerelateerd.”

Maar daarmee is het niet uitgesloten dat de vrouw de besmetting opgelopen heeft bij de koeltoren. “De laatste patiënt is ziek geworden op 22 mei en de ziekte heeft een incubatietijd van maximum 19 dagen. De koeltoren van Stora Enso werd stilgelegd op 31 mei. We hebben hoe dan ook gevraagd om stalen te nemen, zodat we kunnen onderzoeken of de legionella-bacterie gelinkt kan worden aan Stora Enso.”

Geen reden tot paniek

Het Agentschap wil daarbij wel benadrukken dat er geen reden tot paniek is. “Er is geen enkele reden om te denken dat er een nieuwe uitbraak is en er zijn geen andere gevallen gemeld.” Er is een onderzoeksrechter aangesteld, die zal oordelen wat er al dan niet mis gegaan is en wie aansprakelijk is. Een deel van de slachtoffers gaat klacht indienen, samen met advocaat Frank Scheerlinck, tegen onbekenden. “Er moet blijvend druk op de ketel gezet worden”, zei meester Scheerlinck eerder in onze krant.