Werkmannen moeten stil zijn tijdens huwelijken op stadhuis, en foto’s zonder stellingen zijn technisch mogelijk Sabine Van Damme

18 november 2019

19u31 7 Gent Een groot stuk stadhuis verdwijnt achter stellingen omdat er stevige werken aan de gevels en het dak nodig zijn. “Jammer voor de trouwfoto’s”, vindt Hafsa El-Bazioui. Maar dat valt best mee, vindt schepen Van Hecke. “Wel moeten de werkmannen stil zijn tijdens de trouws.”

“Nee, we gaan de huwelijken in het centrum niet verhuizen naar een andere locatie omdat de gevels aan de Hoogpoort en de Botermarkt in de stellingen staan.” Dat antwoordt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke aan Hafsa El-Basioui (Groen). “Ik begrijp dat de trouwfoto’s belangrijk zijn, maar een goede fotograaf kan een foto maken van de trappen, met de trouwers én het baldakijn, zonder de stellingen. Dat is een kwestie van kadreren, we hebben het zelfs getest. Wie perse een ‘trappenfoto’ wil kan dat trouwens ook om de hoek doen, aan de ingang van het stadhuis. Daar zijn geen stellingen. En je hebt er meteen een volledig historisch centrum bij. De stellingen weghalen of aanpassen alleen voor de trouwfoto’s, is onmogelijk.” Wat wel gevraagd is, is dat de werkmannen stil zouden zijn tijdens de huwelijken, op vrijdag- en zaterdagochtend dus. “Zo kunnen de trouwers genieten van de muziek van onze orgelspeelster.