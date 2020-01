Werkloosheidscijfers in Gent historisch laag, voor het eerst in 15 jaar onder de 10%



Sabine Van Damme

09 januari 2020

17u46 4 Gent Het werkloosheidscijfer in Gent lag in 2019 opvallend laag, volgens cijfers van de VDAB. Voor het eerst in 15 jaar zijn de cijfers onder de 10% gezakt.

In 2019 was gemiddeld 9,7 procent van de Gentenaars op zoek naar werk. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers die de VDAB publiceerde op haar online dataportaal ‘Arvastat’. Gemiddeld waren in 2019 12.559 Gentenaars op zoek naar een job. Het cijfer daalt gestaag, sinds 2014. Schepen van werk Bram Van Braeckevelt (Groen) is uiteraard tevreden. “Maar uit de cijfers blijkt ook dat we onze aandacht niet mogen laten verslappen”, zegt hij. “De helft van de werkzoekenden is kortgeschoold. Bovendien is de helft van onze werkzoekenden ook al langer dan een jaar thuis. Zij verdienen ook een job, en wij gaan hen bij die zoektocht helpen.”

Op vlak van diversiteit doet Gent het goed. De groep van werkzoekenden met een migratieachtergrond verkleint met 7,2 procent. Die van mensen met een taalachterstand met 8,4 procent. En in vergelijking met vorig jaar zijn er ook 6,7 procent minder Gentse werkzoekenden met een arbeidshandicap. Alleen de werkzoekende 60-plussers gaan er stevig op achteruit. In vergelijking met 2018 nam hun aantal in 2019 met bijna twintig procent toe. “Recent onderzoek toont aan dat deze groep af te rekenen heeft met een perceptieprobleem”, zegt Van Braeckevelt. “Tegelijkertijd moeten we blijven inzetten op levenslang leren en opleiding doorheen de loopbaan.”

De stad lanceerde deze zomer een Arbeidspact voor Gent, een collectieve agenda van het stadsbestuur, VDAB en de sociale partners, om mensen weer aan het werk krijgen. “Zeker met het oog op de steeds verder gaande automatisering van onze arbeidsmarkt, wordt het voor laaggeschoolden steeds moeilijker”, weet Van Braeckevelt. “Dat verliezen we zeker niet uit het oog.” Ter vergelijking: in 2019 waren gemiddeld 9,7% van de Gentenaars op zoek naar werk, in 2018 was dat nog 10,5 %. 2014 en 2005 waren de slechtste jaren, met respectievelijk 13,2% en 14,3% werkzoekenden.