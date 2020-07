Werken van pas afgestudeerde kunststudenten uitgehangen in Gentse straten Jill Dhondt

24 juli 2020

11u11 0 Gent Na een opleiding van drie of vier jaar tonen de jonge kunstenaars en ontwerpers van de kunstschool LUCA elk jaar hun werk op een grote afstudeershow. Omwille van de coronamaatregelen kan dat afscheid deze keer niet doorgaan, dus ging de school op zoek naar een waardig alternatief.

Via affiches in de straten van Gent, maar ook Brussels, Genk en Leuven, worden de werken van de pas afgestudeerden toch aan het grote publiek getoond. “Hiermee halen we een dubbele win”, klinkt het. “Het is een win voor de studenten die toch nog naar buiten kunnen komen met hun werk, en het is een win voor het straatbeeld. Waar een treurige leegte of affiches van lang vervlogen evenementen hingen, komen er nu recent en relevant werken.”