Werken Kortrijksesteenweg tussen Citadelpark en de Sterre: eenrichtingsverkeer vanaf maandag Wietske Vos

02 september 2020

13u16 8 Gent Volgende maandag, 7 september, starten werken aan de Kortrijksesteenweg, van de Sterre tot aan het Citadelpark. De rijweg en fietspaden krijgen een opknapbeurt en er komen enkele veiliger oversteekplaatsen. Verkeer langs de werfzone blijft steeds in één richting mogelijk, in wisselende richtingen. De werken duren tot midden oktober.

Er komt nieuw asfalt op het wegdek en de fietspaden. Ook de parkeerstrook in kasseien tussen de Pr. Clementinalaan en de Koningin Astridlaan wordt heraangelegd. Aan het kruispunt met de Fortlaan, aan het Citadelpark, komt een middeneiland voor overstekende voetgangers en ook de oversteekplaats aan A. Musschestraat en de Sint-Denijslaan wordt aangepast.

De werken gebeuren in verschillende fasen. De Kortrijksesteenweg (N414) gaat telkens dicht in één richting en het verkeer in de andere richting rijdt om. Ook fietsers moeten een omleiding volgen.