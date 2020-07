Werken aan de brokkelbrug houden omwonenden al weken wakker: “Om 4 uur worden we uit ons bed gedaverd” Jill Dhondt

07 juli 2020

17u31 22 Gent De viaduct in Gentbrugge wordt sinds midden april onder handen genomen om geluidsoverlast en trillingen in te tomen. De werken hebben echter het omgekeerde effect: ze veroorzaken nog meer overlast dan voordien. De bewoners moeten al weken gedaver slikken, van vroeg in de ochtend tot middernacht. Enkele bewoners zijn aan het denken om juridische stappen te ondernemen.

“Deze ochtend werden we opnieuw om 4 uur uit ons bed gedaverd”, zegt buurtbewoner Kris Deneys. Hij wijst naar een drinkfles op de eettafel, het wateroppervlak is zichtbaar aan het bibberen. In de kinderkamer van zijn stiefdochter voel je het huis het sterkste schokken. “Het is alsof er constant een kleine aardbeving aan de gang is. Het huis trilt en davert dag en nacht. De hele zuidkant van de brug heeft er last van: de Magerstraat, de Henri Pirennelaan, de Watertorenstraat, de Edith Cavellstraat.”

De trillingen worden veroorzaakt doordat de helft van de viaduct werd afgesloten voor werken. Alle verkeer passeert langs de andere kant van het wegdek, waaronder Kris met zijn gezin woont. De werken hebben als doel de overlast voor de bewoners te verminderen, maar veroorzaken net meer hinder. “We wonen al negen jaar op dertig meter van de viaduct”, zegt Kris. “We wisten toen we dit huis kochten, dat we geluidsoverlast zouden hebben. We hebben daarmee leren leven, maar voor het getril en het gedaver van de laatste weken hebben we nooit getekend. Overdag pak je dat erbij, maar ’s nachts slaap je gewoon niet. Het start om 3 uur en gaat liggen tegen middernacht.”



Inge woont aan de overkant van de straat met haar zoon en hond. Ze slaat een praatje met Kris en wijst naar haar bovenramen die merkbaar aan het bewegen zijn. “Ik moet karton tussen mijn deuren en kasten steken”, zegt ze. “Anders kan ik gewoon niet slapen van het getril.”

Zichtbare schade

“De grootste oorzaak voor het gedaver is het vrachtverkeer dat over de brug raast”, pikt Kris weer in. “We hebben er minder problemen mee dat die overdag passeren, maar ’s nachts kunnen ze toch omgeleid worden via de R4, dan kunnen wij tenminste slapen. We slapen al drie weken met horten en stoten, en de werken zouden nog aanhouden tot eind november. Als het Agentschap Wegen en Verkeer binnenkort geen oplossing heeft, stappen we met enkele bewoners naar het vredegerecht.”

Kris en de andere bewoners kaarten niet enkel het ongemak, maar ook de zichtbare schade aan van de trillingen. “Sommige bewoners zitten al met barsten in hun muren. Bovendien slijt het brugwegdek nu nog sneller, doordat alle verkeer langs de ene kant passeert. Al het gewicht komt langs de ene kant te liggen, maar de brug is daar niet voor gemaakt. De viaduct is 50 jaar geleden aangelegd met het oog op het verkeer van toen, dat kan je niet vergelijken met vandaag. We zijn echt bang dat we een tweede Genua zullen meemaken, en dat de brug op een bepaald moment gaat instorten.” Het Agentschap voor Wegen en Verkeer is op zoek naar een oplossing en heeft een overleg ingepland met de Stad Gent en de bewonersgroep ViaduKaduk.