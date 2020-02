Werken aan Blaarmeersen gaan nieuwe fase in, toegangswegen afgesloten Jill Dhondt

17 februari 2020

09u59 0 Gent De werken aan het skatepark, ter hoogte van de inrit van de Blaarmeersen, gaan vanaf vandaag een volgende fase in. De komende vier weken zal de inrit aan de Zuiderlaan en de parking van de Topsporthal heraangelegd worden, wat een invloed heeft op de bereikbaarheid van het domein.

Om de werken tot een goed einde te brengen zullen meerdere toegangswegen afgesloten worden. Het Sport- en Recreatiedomein Blaarmeersen is enkel bereikbaar via de uitrit Oost, die tijdens de werken ook een inrit is. De toegang tot de parking Topsporthal is enkel mogelijk via de uitrit aan de Zuiderlaan. De bushaltes voor het Huis van de Sport en voorbij de slagbomen op de Duiklaan worden tijdelijk niet bediend. Een vervangende halte is voorzien op de Strandlaan, net voorbij de inrit Oost, ter hoogte van het Wielercentrum Eddy Merckx.