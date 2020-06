Werk van 70-jarige kunstleerlinge uitvergroot op Sint-Antoniuskaai Jill Dhondt

23 juni 2020

14u38 0 Gent De Sint-Lucasacademie organiseert tien dagen lang een raamexpo bij Gentenaars thuis. Het werk van één hun leerlingen, de zeventigjarige Bernadette ‘Det’ Cambien, werd aan de gevel van het opleidingsbureau Brandwerk op de Sint-Antoniuskaai opgehangen.

De academie organiseert elk jaar een toonmoment op een vaste locatie. Dit jaar was dat niet mogelijk, waardoor de school opteerde voor een raamexpo, met werken verspreid over de hele stad. De schilderijen van leerlinge Bernadette werden aan de ramen van het opleidingsbureau Brandwerk, dat sinds maart gevestigd is op de Sint-Antoniuskaai, tentoon gezet. Op woensdag 24 mei organiseert het bureau een openhuis zodat nog meer werken van Bernadette bewonderd kunnen worden.

Brandwerk is slechts één van de vele locaties waar je werken van leerlingen van de Sint-Lucasacademie kan bewonderen. De school stippelde een kunstwandeling uit doorheen Gent, en kan tot 30 juni gevolgd worden.

Meer info via de Facebookpagina.