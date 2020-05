Werfkeet vat vuur in de Muide: rookwalm waarneembaar in wijk Cedric Matthys Yannick De Spiegeleir

18 mei 2020

Gent De Gentse volkswijk Muide is maandagavond opgeschrikt door enkele ontploffingen. Een werfkeet aan Loods 20 in de Kopenhagenstraat vatte vuur. Hierin lag bouwmateriaal opgeslagen van arbeiders die momenteel het plein voor het gebouw opnieuw aanleggen.

Door de brand ontstond wat commotie onder de buurtbewoners. Ze dachten eerst dat hun dierbare wagon afbrandde, maar die bleef ongedeerd. De brand ontstond rond 23 uur. Een half uurtje later was het vuur al volledig geblust. In de wijk was wel een tijdlang een rookwalm waarneembaar.