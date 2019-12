Wereldvreemd De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

06 december 2019

Ik vraag me af waar de bestuurders van onze stad wonen. Volgens de wet moet hun domicilie in Gent staan om hier schepen te worden. Als je ergens woont, dan ga je in de buurt naar de bakker en ontmoet je mensen waar je een praatje mee slaat. Zo steek je iets op van wat er leeft in een gemeenschap. Telkens als ik het regionale katern van deze krant opensla, bekruipt me het gevoel dat enkele van onze bestuurders heel ver weg wonen en/of nooit praten met andere Gentenaars. Neem nu de soap rond de Winterfeesten! De standhouders vroegen al jaren om die met een week in te korten omdat er na nieuwjaar geen kat meer komt opdagen. De potentiële klanten hebben dan hun geld al lang uitgegeven, sparen voor de solden en krijgen vanaf 1 januari stilaan jeukende uitslag van kerstmuziek. De handelaren stonden die laatste week eenzaam te bevriezen en vroegen dus om die af te schaffen. Schepen Storms reageerde daar vrolijk op door de éérste week – zowat de meest winstgevende - te annuleren. Dan ben je ofwel ter kwader trouw ofwel weet je niet wat er bij de mensen leeft. Er kwam protest, de beslissing werd ingetrokken en vanaf volgend jaar houden de Winterfeesten ermee op vanaf nieuwjaar. Eind goed al goed, al had een beetje luisteren naar de mensen veel wrevel voorkomen. Ook als het over armoedebestrijding gaat, lijkt ons bestuur heel ver weg te wonen. 1 op 5 Gentse kinderen groeit op in kansarmoede en er is dus veel geld nodig om daar iets aan te doen. Terwijl schepen Coddens terecht fier met extra geld voor het OCMW stond te wapperen, verscheen het bericht dat 6.455 Gentenaars voortaan meer zullen moeten betalen voor hun al dan niet beschimmelde sociale woning. PvdA maakte zich terecht kwaad, schepen Heyse stak zich weg achter de Vlaamse regering. Bij welke bakker zij een praatje slaat, is me niet bekend.