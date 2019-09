Wereldprimeur: Onderzoek UZ Gent brengt HIV-patiënten stap dichter bij genezing Yannick De Spiegeleir

17 september 2019

13u12 0 Gent Dankzij een baanbrekend onderzoek van wetenschappers van UZ Gent is de genezing van HIV-patiënten een stap dichterbij. Het onderzoek bracht in kaart waar het ‘restvirus’ voorkomt in het lichaam bij een behandeling. “In combinatie met immuuntherapie kan deze doorbraak er mee voor zorgen dat HIV-patiënten binnen 10 jaar virusvrij kunnen worden verklaard”, zegt professor Linos Vandekerckhove (UZ Gent).

Vandaag zijn meer dan 37 miljoen mensen geïnfecteerd met het HIV-virus. In ons land lijden naar schatting 18.900 mensen aan de ziekte. HIV wordt niet meer als een dodelijke ziekte gezien, maar als chronische aandoening dankzij de medicatie die de afgelopen jaren enorm geëvolueerd is.

Toch blijft er een enorm stigma hangen rond HIV-besmetting. En bovendien blijft het immuunsysteem aangetast, waardoor HIV-patiënten meer risico lopen op hart- en bloedvataandoeningen en kanker.

Dankzij onderzoekers van dr. Marie-Angelique De Scheerder en prof Linos Vandekerckhove van het UZ Gent is de wetenschap nu een stap dichterbij HIV-genezing. Om van genezing te kunnen spreken moet een kleine hoeveelheid restvirus die bij trouwe therapie nog in het lichaam aanwezig blijft, verwijderd worden, maar dat kan niet zolang me niet waar het restvirus zich schuilhoudt. “Met ons onderzoek tonen we aan dat het ‘restvirus’ zich niet verbergt in één specifiek orgaan of celtype, maar afkomstig kan zijn uit verschillende celtypes en lichaamsdelen. We zijn er in geslaagd ‘de vijand’ in kaart te brengen”, verduidelijken De Scheerder en Vandekerckhove.

Aan het onderzoek namen vrijwillig 11 HIV-patiënten deel. In eerste fase werden bij deze patiënten stalen afgenomen om het virus te onderzoeken in verschillende cellen en lichaamsdelen. In een volgende fase werd de behandeling van deze patiënten kort onderbroken. De patiënten werden hierbij nauwgezet. Op het moment dat het virus terugkeert, werd het virus dat terugkwam vergeleken met het virus uit de stalen van de verschillende cellen en lichaamsdelen. Zo kon men identifceren waar het restvirus zich schuilhield.