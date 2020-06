Werelddag van de bloedgever: “Ondanks moeilijke aders een of twee keer per jaar doneren” Wietske Vos

13 juni 2020

14u36 0 Gent Christina Symons (48) is een van de Gentenaars die vandaag bloed kwam geven in het bloeddonorcentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat. Ter gelegenheid van de Werelddag van de bloedgever, morgen 14 juni, was het centrum open op zaterdag en kregen de donoren enkele extra attenties. “Elke gift telt, want de bloedvoorraad is historisch laag”, aldus het Rode Kruis.

Aan een tafeltje in het Gentse bloeddonorcentrum zit Christina Symons een cola te drinken, om te bekomen van haar bloeddonatie. Naast het blikje frisdrank liggen een herbruikbaar mondmasker van het Rode Kruis en een doos zeevruchtenpralines, gekregen als dank voor haar bloedgift. “Ik geef een of twee keer per jaar bloed, al zo’n jaar of zes”, vertelt ze. “Ik zou het vaker moeten doen: je hebt mensen die elke week bloed komen geven, maar zo moedig ben ik niet. (lacht) Dat komt ook omdat ik moeilijke aders heb, die soms wegspringen als de verpleegsters proberen te prikken. En ze mogen maar één poging doen. Het is vaker gebeurd dat ik eindelijk moed gevat had om te gaan doneren, en dat het prikken niet lukte. Dan moet je onverrichterzake weer naar huis, en later terugkomen. Heel frustrerend.”

Maar overtuigd van het nut van haar bloedgift is Christina wel, zeker nadat zij en haar man enkele jaren geleden een zwaar verkeersongeval hadden in Portugal. “Mijn man had toen een verbrijzeld been en een zwaar beschadigde arm, en moest extra bloed toegediend krijgen. Je staat er normaal niet bij stil, maar op zo’n moment ben je blij dat dat bloed er is. Mijn man ziet het niet zitten om bloed te geven, maar ik blijf volhouden. En ik wil ook mijn kinderen, die nu al jongvolwassenen zijn, overtuigen om te doneren.”

Broodnodig

Dat de bloedgiften broodnodig zijn, bevestigt woordvoerder Ine Tassignon van het Rode Kruis. “De bloedvoorraad is historisch laag momenteel. Om comfortabel te zijn, moeten we tussen 6.000 en 10.000 zakjes bloed in voorraad hebben. Momenteel ligt het aantal rond de 6.000, dat is dus de kritische ondergrens. En daarbij bestaat het risico dat een levering niet op tijd op zijn bestemming geraakt. Reden voor de geslonken voorraad is dat veel ziekenhuizen nu veel geannuleerde operaties aan het inhalen zijn en meer bloed aanvragen dan anders. Bovendien lopen we heel wat grote bloedgeefacties mis in grote bedrijven, waar nog veel wordt thuisgewerkt.”

Komt daarbij dat de maand juni normaal dé maand is voor het Rode Kruis om de bloedvoorraad op peil te brengen. In de zomermaanden zijn veel mensen immers met vakantie en komen niet doneren.

Het Rode Kruis roept dan ook iedereen op om deze maand een afspraak te maken op een mobiele bloedinzameling of in één van de 13 donorcentra via de website of het gratis nummer 0800 777 00.