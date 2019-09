Wereldberoemde ‘Streetcat Bob’ zakt af naar Gent voor eerste editie van kattenbeurs Catopia Jeroen Desmecht

29 september 2019

16u05 0 Gent Menig kattenliefhebber kon zondag in de Zebrastraat terecht voor de eerste editie van Catopia: een evenement dat in het teken staat van de kat. Onder andere de wereldberoemde ‘Streetcat Bob’ zakte samen met auteur James Bowen af naar Gent.

Catopia is een initiatief van Tabby Tijger en het poezenadoptiecafé DreamCATchers. “Bedoeling is om mensen te sensibiliseren over het algemeen welzijn van katten”, zegt mede-organisator Evelyne Vandenberghe. “Zo kon je bijvoorbeeld infosessies bijwonen over kattengedragtherapie en over EHBO voor katten.”

Maar het mag ook wat luchtiger: zo waren er ook tekenworkshops, kattenfilms en standjes waar je tips over kattenfotografie kreeg.

(Lees verder onder de foto)

A Street Cat Named Bob

De grote blikvangers op het evenement waren schrijver James Bowen en zijn wereldberoemde kat Bob. Bowen bracht in 2012 een autobiografisch boek uit. Daarin getuigt hij over zijn strijd tegen verslaving en hoe hij - naar eigen zeggen dankzij Bob - zijn leven terug op de rails kreeg. In totaal ging het boek meer dan één miljoen keer over de toonbank in 25 verschillende talen. in 2016 volgde ook een verfilming. “Bij onze bezoekers is het verhaal van deze beroemde straatkat zo gekend dat iedereen het dier wou ontmoeten”, besluit Vandenberghe.