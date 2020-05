Wereldberoemde graffitikunstenaar ROA aan het werk in eigen stad: kunstig skelet siert gevel van universiteitsmuseum Sabine Van Damme

30 mei 2020

19u20 22 Gent Het Gent Universiteitsmuseum, dat op 20 maart de deuren zou openen, is nog steeds gesloten. Maar als het in het najaar eindelijk open kan, is er wel een extra trekpleister. Street artist ROA heeft er de gevel onder handen genomen. ROA is een Gentenaar, maar het was lang geleden dat hij in eigen stad aan het werk was. De Plantentuin heropent op 6 juli, vanaf dan is het ROA-werk dus te bewonderen.



Wereldvermaard is hij, en zijn identiteit blijft een goed bewaard geheim. Maar het nieuwe wetenschapsmuseum wist hem wel te overhalen om eindelijk nog eens in eigen stad te werken. De wereldvermaarder ROA bewerkt de gevel van het GUM, en brengt er een kunstig skeletten aan, van onder meer een olifant en een neushoorn. 30 meter hoog en 10 meter breed wordt het kunstwerk.

Marjan Doom, directeur van het GUM, is trots op het werk. “Ik leerde ROA jaren geleden kennen, toen ik nog assistent anatomie was aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent”, zegt ze. Ik hield erg van zijn werk. We delen een grote liefde en fascinatie voor de anatomie van dieren en we schuwden beide het dissectiewerk niet, letterlijk en figuurlijk. Uit onze eerste kennismaking ontstond een dialoog rond de schoonheid van vergankelijkheid, de complexiteit in evolutie en hoe een artistieke blik de kijker dat kan laten ervaren. We zijn natuurlijk ontzettend vereerd dat hij dit werk voor ons maakte en hopen het snel met zoveel mogelijk mensen te mogen delen.” ROA staat bekend voor zijn indrukwekkende zwart-wit muurschilderingen van dieren, al dan niet met huid, vacht of haar.

Het GUM is geen museum pur sang, maar het is ook geen Technopolis. “Het is wel de bedoeling om met meerdere kunstenaars te gaan samenwerken”, zegt Doom, die het museum de ondertitel ‘Forum voor Wetenschap, Twijfel en Kunst’ gaf. Dat museum staat middenin de – gesloten – Plantentuin. Die heropent op 6 juli. Wie dan langskomt – na inschrijving op www.gum.gent - kan het ROA-werk bewonderen. De primeur is weggelegd voor de studenten die maandag starten met examens in de Ledegack.