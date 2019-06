Welvaert (PVDA) en Coddens (sp.a) in de clinch over stijging rusthuisprijzen Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

21u59 0 Gent Op de commissie welzijn ging oppositieraadslid Sonja Welvaert (PVDA) deze avond verder op de verhoging van de dagprijzen in de Gentse OCMW-rusthuizen met 5 euro per dag of een totaal van 1.900 euro per maand. “Hoezo de prijzen zijn marktconform? De gemiddelde dagprijs van de Gentse OCMW-rusthuizen is 8 euro hoger dan de gemiddelde dagprijs van een Oost-Vlaams rusthuis, inclusief de privésector.”

Vandaag kon u in onze krant lezen over de kritiek van PVDA op de plannen van de stad om de prijs van een kamer in een OCMW-woonzorgcentrum op te trekken met 5 euro per dag. “Wij verzetten ons met man en macht tegen deze asociale beslissing", aldus Welvaert, die met cijfers schermde van het Agentschap Gezondheid en Zorg waaruit bleek dat de gemiddelde dagprijs van de Gentse OCMW-rusthuizen 8 euro hoger ligt dan de gemiddelde dagprijs. “Hoe verklaart u dit?”, richtte het raadslid zich tot OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

Die was fel in zijn verweer. “Als bestuur zijn wij een voorstander van publieke zorg. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat zorgkundigen iets betere arbeidsvoorwaarden hebben dan elders. Sommige mensen hebben een statuut. We vinden dat belangrijk, maar dat heeft ook een kostenplaatje. Als er bijvoorbeeld iemand langdurig afwezig blijft, behoudt die zijn volledige wedde, maar moet die wel vervangen worden", licht Coddens (sp.a) toe. “Ook het financieringsmechanisme van de zorg speelt een rol: die is gekoppeld aan de zorgafhankelijkheid van bewoners. Zo kan iemand van 95 die kampt met kwaaltjes, maar niet meer over een netwerk beschikt en eigenlijk niet meer in staat is om thuis te wonen wel bij ons terecht, net als slachtoffers van ouderenmishandeling. Zijn dat mensen die voldoen aan de Katz-schaal (score die bepaalt hoe groot je zorgafhankelijkheid is, red.)? Neen, maar die mensen kunnen wel terecht in één van onze OCMW-woonzorgcentra, maar dat betekent ook dat de investering veel hoger ligt dan de financiële ondersteuning die je ervoor krijgt.” Tot slot wees Coddens ook nog op het herverdelingsmechanisme. “De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mensen die het niet kunnen betalen, zullen ook na deze stijging, niet meer betalen voor hun verblijf in het rusthuis.”